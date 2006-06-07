На матче с Испанией Украину будет поддерживать Бубка

Сегодня после подписания договора с корпорацией «Фанни» президент НОК Украины Сергей Бубка ответил на ряд вопросов, касающихся, в том числе, и предстоящего футбольного первенства в Германии, сообщает корреспондент «Главреда».



По словам главы НОК, он не может пропустить такое значительное спортивной событие. Поэтому, 13 июня отправится в Германию, чтобы поболеть за украинскую сборную с трибун в ее матче с испанцами. Отвечая на вопрос о возможности встречи с футболистами перед игрой, Сергей Бубка сказал: «Нет, заходить к игрокам не буду. Как человек, много лет выступавший на турнирах всевозможных рангов, знаю, что перед выступлением спортсмен не должен расходовать свои эмоции. Пусть лучше ребята спокойно готовятся к матчу. А встретимся уже потом, после игры.»