Ван Бастен не доволен провокационным девизом своей сборной

Главный тренер сборной Голландии Марко ван Бастен признался, что ему не нравится официальный слоган, который будет размещен на автобусе команды во время ЧМ-2006, передает Reuters.



Напомним, что каждой сборной будет выделен специальный автобус, на котором, помимо прочего, будет написан слоган, придуманный ФИФА. Автобус голландцев украсит надпись "Оранжевые на пути к золоту". По мнению ван Бастена, этот девиз является чересчур самоуверенным и "провокационным". Однако сменить его уже не удастся: ФИФА не намерена менять их за два дня до начала первенства.