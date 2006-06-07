Пустовойтенко: Футбольный клуб «Арсенал» пустят с молотка

Киевский городской головы Леонид Черновецкий поручил подготовить материалы и выставить на тендер футбольный клуб «Арсенал». Об этом сегодня в столичной мэрии сказал зампред КГГА Валерий Пустовойтенко, передает корреспондент «Главреда».



«Сегодня будет подготовлен проект распоряжения и будем его (клуб – ред.) выставлять на тендер для реализации, потому что содержать футбольный клуб «Арсенал» сегодня очень тяжело для бюджета», – сообщил Пустовойтенко.



Он объяснил, что «в какой-то мере» знает футбольное хозяйство: «Там есть прозрачная часть, а есть и не прозрачная часть. Так делается во всем мире».



Пустовойтенко сказал, что уже есть желающие купить футбольный клуб, правда, стартовая цена еще не определена.



«Слабое место «Арсенала», что у него нет базы для подготовки футболистов. Если бы была материальная база для развития, то он бы пошел, как говорится, по большой цене», - констатировал высокопоставленный столичный чиновник.