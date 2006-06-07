На ЧМ-2006 судьи будут беспощадны

Во время матчей чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии судьи будут беспощадно наказывать футболистов за малейшие проступки. В частности, ношение ювелирных украшений и популярных сейчас пластиковых браслетов будет караться предупреждением, а движения или мимика, истолкованные как угроза или вызов на конфронтацию, повлекут за собой удаление с поля, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британские издания.



Об этом информировал общественность в среду Грэм Полл. Он является официальным лицом английской премьер-лиги и будет судьей на ЧМ- 2006. «Будет запрещено ношение ювелирных украшений, в том числе сережек и обручальных колец. Модные пластиковые браслеты также не разрешены», - подчеркнул рефери. «Естественно, перед каждым матчем официальные лица будут проводить осмотр игроков. Если кому-то удастся проскользнуть, то этот игрок получит предупреждение и будет отправлен за поле, чтобы немедленно снять с себя такие предметы», - пояснил Полл.