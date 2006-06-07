На границе Германии задержали фанатов из Англии

Германская федеральная полиция запретила въезд в страну группе хулиганствующих британских фанатов, которые пытались проникнуть в Германию через Чехию, сообщает Интерфакс-Украина.



По словам представителя федеральной полиции Юргена Бишоффа, британские хулиганы решили перейти границу между Чехией и Германией для того, чтобы миновать пункты пограничного пропуска, однако сделать этого им не удалось.



Ранее британское правительство запретило ехать в Германию 3,5 тысячам футбольным болельщикам, однако 180 человек так и не сдали в соответствующие британские органы свои паспорта.



Однако, по мнению представителей германских правоохранительных органов, это совсем не значит, что все эти люди направляются на чемпионат мира по футболу в Германию.