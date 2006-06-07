Рональдиньо взывает к судьям о помощи

Нападающий сборной Бразилии Рональдиньо обратился к судьям матчей чемпионата мира с просьбой защитить его и товарищей по команде.



26-летний форвард, названный лучшим футболистом планеты в 2006 году, считает, что соперники попытаются не дать бразильцам сыграть в Германии в традиционном для них красивом стиле.

"Любая команда в игре с нами будет делать акцент на защите, - говорит Рональдиньо. - Конечно, в таким условиях забивать непросто".



"И, конечно, в таких условиях судейство должно быть очень скрупулезным", - добавил бразильский нападающий, выступающий за испанскую "Барселону", сообщает ВВС.