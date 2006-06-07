«Ролан Гаррос»: определились все полуфиналисты

На Открытом чемпионате Франции по теннису определились последние полуфиналисты в мужском одиночном разряде - ими стали Рафаэль Надаль и Иван Любичич. За выход в финал эти теннисисты поспорят друг с другом. Вторую полуфинальную пару по итогам матчей вторника составили Роже Федерер и Давид Налбандян.



В среду Надалю хватило двух сетов, чтобы взять верх над Новаком Джоковичем. Проиграв обе партии со счетом 4:6, 19-летний представитель Сербии и Черногории отказался от дальнейшей борьбы, сославшись на травму спины.



Таким образом, Надаль снова обновил рекорд по количеству последовательно выигранных на грунте матчей - их число составляет уже 58. "Пожалуй, я подхожу к полуфиналу в лучшей форме за последние недели. Это сейчас самое главное", - считает испанец.



В последнем матче 1/4 финала хорват Иван Любичич в трех сетах переиграл француза Жюльена Беннето, попадание которого в восьмерку сильнейших стало одной из главной неожиданностью нынешнего Roland Garros, передает «Лента.ru».



Roland Garros. 1/4 финала. Мужчины



Надаль (Испания, 2) - Джокович (Сербия и Черногория) - 6:4, 6:4 отказ

Любичич (Хорватия, 4) - Беннето (Франция) - 6:2, 6:2, 6:3