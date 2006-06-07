«Локомотив» выкладывает за Виттека 10 млн. евро

Московский футбольный клуб "Локомотив" активно занимается усилением линии атаки. Как сообщает пресс-служба Футбольного союза Словакии, руководство железнодорожников готово выложить 10 миллионов евро за нападающего национальной сборной этой страны и клуба немецкой бундеслиги "Нюрнберг" Роберта Виттека.



Пресс-атташе "Локомотива" Александр Удальцов не подтвердил, но и не опроверг ИТАР-ТАСС факт ведения переговоров о переходе нападающего, заметив, что период дозаявок в чемпионате России (с 1 июля по 31 августа) клуб постарается использовать по максимуму.



24-летний словацкий нападающий в минувшем сезоне провел за "Нюрнберг" 30 игр, в которых забил 5 голов. Контракт Виттека с "красно-черными" рассчитан до 2009 года.

Если переход состоится, то Виттек станет самым дорогим игроком в истории словацкого футбола.