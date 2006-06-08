Adidas отсудил у Уимблдона «три полоски»

Производитель спортивной одежды Adidas выиграл дело о размере всемирно известного логотипа фирмы (три полоски) у Федерации тенниса Великобритании и организаторов Уимблдона. Английские теннисные власти пытались добиться того, чтобы размер эмблемы на форме участников Уимблдона не превышал 4 квадратных дюймов (чуть более 10 квадратных сантиметров).



Главный "травяной" турнир сезона, курируемый Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета, известен своей консервативностью. Его участники обязаны выходить на корт исключительно в форме белого цвета, и организаторы посчитали, что размер полосок логотипа Adidas нарушает давнюю традицию.



Адвокаты компании опротестовали решение оргкомитета, утверждая, что у них не хватит времени, чтобы переделать эмблему под новый стандарт. В результате суд Лондона удовлетворил иск Adidas, разрешив использовать полоски старого образца? Передает «Лента.ru».



В 2006 году Уимблдон (третий турнир сезона из серии "Большого шлема") пройдет с 26 июня по 9 июля. Ожидается, что на нем выступят такие известные клиенты Adidas, как Андре Агасси, Мартина Хингис и Жюстин Энен-Арденн.