На жен футбольных звезд составили досье

8 июня 2006, 11:00

По кем-то установленной традиции, звезды мирового футбола предпочитают жениться на представительницах модельного бизнеса. За редким исключением. Об этом сообщает «МК».

Виктория Бекхэм, жена Дэвида Бекхэма (сборная Англии).
Виктория Бекхэм — самая известная в мире супруга звезды футбола. Говорят, что именно благодаря ей пресса стала уделять внимание другим женам футболистов. О миссис Бекхэм известно, наверное, все. Виктория Адамс родилась в 1974 году, до замужества выступала в группе The Spice Girls под именем Пош Спайс. Свадьба с Дэвидом состоялась в 1999 году. Сейчас чета Бекхэм растит трех сыновей: семилетнего Бруклина, трехлетнего Ромео и Круза, которому год и три месяца.

Райка Оливейра, подруга Роналдо (сборная Бразилии).
Бразильская супермодель Райка Оливейра познакомилась с Роналдо в прошлом году, когда он расстался с другой моделью, Даниэлой Чикарелли. Райка родилась в 1984 году. В 1999 году заняла второе место на международном конкурсе Elite Model Look, после чего ее окрестили “бразильской сенсацией” и стали приглашать в известные модные дома. Сейчас Райка (рост 181 сантиметр, параметры 86—60—89) является лицом Victoria’s Secret и Dior. О свадьбе с довольно ветреным футболистом Оливейра пока не думает.

Николь Мерри, жена Тьерри Анри (сборная Франции).
5 июля 2003 года Тьерри Анри женился на манекенщице и актрисе Николь Мерри. Со своей будущей женой он познакомился в Нью-Йорке во время съемок рекламного ролика. Двадцатипятилетняя Николь всюду сопровождает своего мужа и не пропускает ни одного матча. Она пока не оставила карьеру манекенщицы и мечтает о хорошей роли, но Николь считает, что главное в жизни любой женщины — это семья и дети. Супруги воспитывают дочь Теа, которая родилась 27 мая 2005 года.

Вероник Зидан, жена Зинедина Зидана (сборная Франции).
До знакомства с Зинедином Зиданом в 1993 году француженка испанских кровей Вероник Фернандес была профессиональной танцовщицей и учительницей танцев, а также изредка подрабатывала моделью. После замужества в 1993 году фрау Зидан бросила работу и полностью посвятила себя семье. Танцевать Вероник больше некогда. Вместе с Зинедином она растит четырех сыновей: 12-летнего Энцо, 8-летнего Лука, 4-летнего Тео и Элиаза, которому сейчас всего полгода.

Кристин Пазик, жена Андрея Шевченко (сборная Украины).
Американская фотомодель познакомилась с Андреем на вечеринке Джорджио Армани. Она прославилась благодаря журналам Vogue и GO!, на обложках которых неоднократно появлялась, и роману с сыном Сильвио Берлускони. Пазик и Шевченко встречались около года. А 14 июля 2004 года в муниципалитете Вашингтона Кристин и Андрей зарегистрировали свои отношения. В этом же году, 29 октября, у молодоженов родился сын Джордан. Двадцатисемилетняя супруга футболиста мечтает со временем стать актрисой.

Хелен Сведин, жена Луиша Фигу (сборная Португалии).
Супруга Луиша Фигу — модель, прославившаяся прежде всего откровенными фотографиями в мужских журналах. А сейчас еще и заботливая мама трех дочерей футболиста — Даниэлы, Мартины и Стеллы. Хелен родилась в Швеции в 1976 году. С Фигу они познакомились в 1996 году на концерте фламенко, но поженились лишь пять лет спустя. После свадьбы Хелен ненадолго оставила работу модели, но сейчас вновь вернулась; правда, обнаженной она больше не позирует.

Ивана Недвед, жена Павела Недведа (сборная Чехии).
Они познакомились, когда Иване было 13 лет, а Павелу — 15. Их дружба постепенно переросла в любовь, и ровно через шесть лет после знакомства они поженились. Семейство Недвед живет в большом особняке на окраине Турина, а отдыхать предпочитает на собственной вилле в Западной Богемии. Ивана не работает, занимается домом и воспитывает вместе с мужем двух детей — сына Павела и дочь Ивану, названных так в честь папы и мамы. Скоро у тридцатидвухлетней Иваны родится третий ребенок.

Верена Керт, подруга Оливера Кана (сборная Германии).
В 2003 году разразился грандиозный скандал, когда стало известно о романе Оливера Кана и 21-летней Верены Керт. В это время законная жена вратаря Симона была на девятом месяце беременности и супруги воспитывали четырехлетнюю дочь Катарину-Марию. Но ни рождение сына Давида, ни восемнадцатилетнее знакомство с Симоной не помогли Кану сохранить семью. С Вереной футболист встретился на одной из мюнхенских дискотек, где она подрабатывала барменшей. Кан до сих пор состоит в браке, но встречается с Керт.

Леонтин Слаатс, жена Руда ван Нистелроя (сборная Голландии).
Леонтин Слаатс стала супругой Руда ван Нистелроя в июле 2004 года. Их роман длился восемь лет, а познакомились они еще в детстве. Леонтин очень не любит огласки, поэтому крайне редко появляется на публике. Едва ли не первый раз, когда она показала себя миру, была их с футболистом свадьба. Сейчас Слаатс 26 лет, она сидит дома и занимается хозяйством. Прежде всего потому, что в данный момент беременна их первым с Рудом ребенком.

Илари Бласи, жена Франческо Тотти (сборная Италии).
Илари Бласи родилась в 1981 году в Италии. С детства Илари обожала две вещи: позировать фотографам и ходить на футбол. В итоге она стала моделью, в 2005 году вышла замуж за футболиста, но еще успела закончить факультет по связям с общественностью. Это помогло ей устроиться работать на телевидение. В ноябре прошлого года Илари родила сына Кристиана, а уже в феврале вернулась к работе: блистала в роли ведущей в Сан-Ремо.

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