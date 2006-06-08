Андрей Шевченко: сборную Украины не боятся, но уважают

По данным опросов общественного мнения, большинство российских любителей футбола, решая, за какую сборную болеть на чемпионате мира, выбрали украинскую. Лидер команды Украины - обладатель «Золотого мяча» - Андрей Шевченко накануне мирового первенства находился с деловым визитом в Москве и дал интервью газете «Коммерсант», которое приводит «Советский Спорт»…



– Какие чувства у вас преобладают перед чемпионатом мира? Волнение – ведь он для вас первый? Радость?

– Если честно, все мысли в последние дни были о том, как получше подготовиться к чемпионату, как побыстрее восстановиться после травмы. Но вообще, если уж говорить об ощущениях, то преобладает радость. Чемпионат мира в первую очередь праздник – и для болельщиков, и для футболистов тоже.



– Футболисты все как один обычно говорят, что мировое первенство – это вершина карьеры. А для такой карьеры, как ваша, в которой была и победа с «Миланом» в Лиге чемпионов в 2003 году, и «Золотой мяч», и другие выдающиеся достижения,– это тоже вершина?

– Одна из вершин, точно. Само по себе попадание на чемпионат мира, как мне кажется, это уже восхождение. Сейчас я попал на какой-то очень высокий пик. А теперь на нем надо поставить флажочек.



– Что подумали, когда узнали результаты жеребьевки группового этапа, на котором вашими соперниками стали Испания, Тунис и Саудовская Аравия?

– Ничего не подумал. Мыслей на тему повезло–не повезло не было. Каждая из трех команд сильна по-своему, к каждой нужен особый подход. А вообще все будет зависеть от нас самих, от степени нашей готовности.



– Изучать соперников сборной Украины начали сразу же, как только она собралась вместе?

– Да нет. Времени, чтобы изучить их, и так было предостаточно. Тем более что Испанию мы прекрасно знаем.



– Это хорошо, что сборная Украины первый матч на турнире проводит именно с ней? Испанцы представляются опаснее других ваших соперников...

– Как сказать... Не знаю. Знаю только, что первый матч очень важен – и для нас, и для испанцев. Поэтому они будут предельно аккуратны.



-В чем все-таки главная сила украинской сборной, так блестяще отыгравшей отборочный турнир, опередившей Данию, Турцию, Грецию? Может, в Шевченко?

– В коллективе. У нас очень хорошая атмосфера. Все дружны. И все понимают, как команда может выиграть, что нужно сделать для того, чтобы достичь результата. Все, что нам объясняет тренер, мы стараемся перенести на футбольное поле.



– Приход на тренерский пост Олега Блохина также все называют одним из факторов, обеспечивших украинский прорыв. В чем основное достоинство Блохина как наставника сборной?

– В том, что Блохин – выдающийся мотиватор. Человек, который ставит максимальные задачи и умеет добиться их выполнения.



– Олег Блохин был феноменальным форвардом. И вы форвард. Это облегчает вашу работу с ним?

– У нас с Олегом Владимировичем отличное взаимопонимание. Впрочем, у всех остальных футболистов сборной, как мне кажется, тоже.



– На каждом чемпионате мира появляются игроки-открытия – не слишком известные до первенства, зато резко поднимающиеся в цене после него и попадающие в элитные клубы. В сборной Украины, составленной в основном из представителей внутреннего чемпионата, вы видите кого-то, кто мог бы стать таким открытием?

– Многие наши игроки – и опытные, и совсем молодые (а в этом плане у нас, по-моему, прекрасное сочетание) – способны в Германии себя проявить. Но давайте подождем окончания чемпионата мира, прежде чем делать какие-то прогнозы.



– На вас на первенстве ляжет двойная, что ли, нагрузка: надо и огромный объем работы на поле проделать, и лидерские качества демонстрировать. Вы готовы выдержать ее после столь напряженного сезона?

– Все зависит от того, как я подготовлюсь к чемпионату. Так что даже в каком-то смысле хорошо, что у меня появилась возможность чуть-чуть отдохнуть из-за травмы.



– А в моральном смысле этот сезон не стал для вас ударом? Ведь «Милан» занял второе место в чемпионате Италии, выбыл в полуфинале Лиги чемпионов, а вы привыкли выигрывать...

– Да хороший это был сезон – и для меня лично, и для команды.



– Вы не раз говорили, что задача сборной Украины – выход из группы. А как вы считаете, есть у команды потолок? Скажем, четвертьфинал? Полуфинал?

– Повторю, если мы выйдем из группы, я лично посчитаю это вполне нормальным результатом. А дальше посмотрим.



– В «Милане» играют представители сразу нескольких сборных–участниц чемпионата – бразильской, хорватской, чешской, швейцарской. Обсуждали с партнерами по клубу предстоящие события?

– Обсуждали. Но не спорили до хрипоты насчет того, кто выступит лучше. Каждый из нас ведь понимает, что все зависит от нюансов. От того, как команда подготовится, от каких-то психологических моментов. Все может случиться.



– Как, к слову, относятся сейчас к сборной Украины авторитетные в европейском футболе люди, с которыми вы общаетесь?

– С уважением.



– Боятся?

– Боятся – неправильное слово. Именно уважают, увидев, насколько она сильна.



– За кого вы болели на прошлом чемпионате мира, на который не попали?

– За Италию. Наверное, болел бы за нее и сейчас, если бы не играл в Германии сам. Все-таки у меня очень много друзей из этой страны.