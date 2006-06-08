Де Ла Хойя: в ближайшем бою могу проиграть

Чемпион WBC в первом среднем весе американец Оскар Де Ла Хойя заявил в среду о том, что ему необходимо немного времени, чтобы принять окончательное решение о том будет ли он продолжать боксерскую карьеру или уйдет в оставку.



«Я не хочу совершить ошибку, уйдя из бокса или, решив продолжить карьеру, встретиться с Флойдом Мейвезером-младшим, — приводит слова де ла Хойи ALLBoxing.ru. — Я прекрасно понимаю, что могу потерпеть поражение в этом бою. Но я также знаю, что и сам могу победить».



Телеканал HBO уже резервировал дату 16 сентября этого года для следующего поединка Де Ла Хойи и ему в самом скором времени необходимо определиться со своим будущим, для того чтобы успеть на должном уровне раскрутить возможный предстоящий бой.