Роналдо ударился в разгул и нанес убытки ресторанам

Руководство сборной Бразилии, возможно, пожалеет о том, что предоставило своим игрокам выходной день. Один из лидеров команды – Роналдо – обошел несколько местных заведений и вернулся в расположение команды под утро.



Хозяева ресторанов узнавали в посетителе футбольную звезду и приглашали его бесплатно. «Зубастик» умудрился злоупотребить гостеприимством, и, в одном из баров, выпил на 680 евро. Какие убытки понесли другие заведения – неизвестно. На следующий день Роналдо не смог тренироваться в общей группе, сообщает РТР-спорт. ru.