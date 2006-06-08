Чемпионом СНГ по кикбоксингу стал украинец Журавлев

Украинец Павел Журавлев завоевал вакантный титул чемпиона СНГ по версии Всемирной федерации кикбоксинга "Барс" /ВБКФ/ в весовой категории 91 кг в разделе "тай-кикбоксинг", нокаутировав в 4-раунде россиянина Артема Яшнова. Поединок прошел в столичном в Культурно-развлекательном центре "Арбат".



Победа досталась украинцу довольно легко, Журавлев смотрелся на порядок убедительнее. В 3-раунде он был близок к успеху, Яшнов же с трудом оправился после нокдауна в концовке раунда. Тем самым, россиянин только отсрочил свое поражение. Журавлев завершил начатое в следующем раунде, после очередных двух тяжелых нокдаунов рефери вынужден был остановить встречу, передает ИТАР-ТАСС.