«Спартак» пострадал из-за Березовского?

Генеральный директор фонда поддержки хоккейной команды «Спатрак» Игорь Шабдурасулов заявил, что новости появятся в четверг. В клубе тем временем царит пессимизм.



Вообще-то новый владелец хоккейного клуба должен был появиться еще 1 июня. Именно к этому времени клубы суперлиги должны были представить гарантии своего выступления в новом чемпионате. Но Игорь Шабдурасулов договорился с президентом ФХР Владиславом Третьяком об отсрочке. Ведь исполком ФХР должен состояться только 8 июня, и ничего страшного в том, что проблемные команды попытаются решить свои проблемы немного позже, вроде бы нет.



Неделю назад Шабдурасулов заявил, что он ведет переговоры с одной компанией о покупке клуба. Но при этом он не обещал, что сделка непременно состоится. При этом шансы на подписание контракта гендиректор фонда поддержки оценил как невысокие.



Однако на этой неделе стало известно, что возможная продажа команды может состояться уже 7 июня. Результаты переговоров должны были появиться ближе к вечеру.



Пока же работники клуба ждут зарплату за четыре месяца. Некоторые хоккеисты уже подали заявление в арбитражный комитет "с просьбой аннулировать их контракты с командой, так как им также задолжали приличные суммы. Большинство игроков команды ищут себе новое место работы. А вот главный тренер Валерий Брагин еще на что-то надеется.



– Я пока даже не думал, чем буду заниматься, если «Спартак» прекратит существование, – сообщил специалист. – Пока жду решения руководства. Мне было обещано, что его объявят 8 июня.



– Вы с оптимизмом смотрите в будущее или уже не верите, что все изменится?

– Без комментариев. Я просто жду.



– Неужели не волнуетесь?

– Хватит волноваться. Остался один день. В четверг нам все скажут.



Главного тренера команды не беспокоят разговоры о том, что во время смутного периода команда теряет игроков.



– Ушли лишь те ребята, у которых закончились контракты, – уточняет он. – Остальные пока в клубе. И я ничего не знаю об их переходах.



Как сообщил «Газете.Ru»независимый хоккейный эксперт, Шабдурасулову будет очень трудно продать клуб. Дело не в том, что он завышает цену за команду. Или выставляет непомерные требования. Влияние на сделку оказывает политика. Просто генеральный директор Фонда поддержки народной команды «Спартак» – друг Бориса Березовского. И несмотря на то, что он лично не делал ничего плохого ни Путину, ни Лужкову, помогать ему никто не собирается. И изменить здесь ничего нельзя. Высшая лига для хоккейного клуба – самый явный вариант. Хотя у клуба есть еще целые сутки.