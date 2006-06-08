Палестинские боевики объявили перемирие на футбол

Один из лидеров палестинской радикальной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы", на счету которой десятки терактов против израильтян по всему миру, Закария Зубейди обещает перемирие на время проведения чемпионата мира по футболу.



По данным «РИА«Новости», в интервью израильской газете "Маарив" Зубейди дал понять, что в течение месяца его подчиненным будет не до борьбы с израильской оккупацией - они будут целиком поглощены футболом.



Зубейди уверен, что примеру "Бригад мучеников Аль-Аксы", которые принято считать военизированным крылом движения ФАТХ, последуют коллеги-боевики из ХАМАС и "Исламского джихада".

"Все люди смотрят мундиаль, даже наши фанатики", - сказал Зубейди.