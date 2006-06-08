Кабмин утвердил концепцию развития спорта

Правительство утвердило Концепцию Государственной программы развития физической культуры и спорта в Украине на 2007-2011 года.



Об этом сообщил министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко после заседания Кабмина.



В Концепции изложены основные проблемы, которые стоят перед украинским обществом в сфере физкультуры . Так, лишь 13 процентов населения Украины занимаются спортом, что приводит к ухудшени. Здоровья населения и ставит перед спортом высших достижений проблему подготовки резерва. В Концепции проанализированы причины, которые привели к такой ситуации, возможные пути разрешения проблемы.



Программа будет реализовываться в два этапа. На первом (2007-2008 гг.) будет разработана нормативно-правовая база, утверждены региональные программы, комплексы мер. На втором этапе (2009-2011 гг.) будут непосредственно производится меры, указанные в Программе. Об этом сообщили «Главреду» из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.