Л/а. Украинцы набрали медалей в Турине

В Турине (Италия) прошёл легкоатлетический турнир «Мемориал Примо Небиоло». На состязаниях, проводимых под эгидой Европейской атлетической Ассоциации, выступили четыре украинских легкоатлета, два из которых стали призёрами, передает «Наш спорт»

Иван Гешко в беге на 800 метров занял 2 место. Наш атлет уступил только Аль-Азими Мутлаку из Катара. Победитель показал результат 1мин.45сек.62, а Гешко уступил ему 12 сотых секунды – 1мин.45сек.74.

В прыжках в высоту Александр Корчмид стал бронзовым призером соревнований. Наш прыгун в лучшей из своих попыток показал результат 5.60 метра. Алексей Лукашевич был 4-м в прыжках в длину (7.76 метра), Сергей Лебедь финишировал 6-м в беге на 3000 метров.