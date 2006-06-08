Гебреселасси побежит на марафоне в Берлине

Кроме Олимпийской чемпионки, бегуньи из Японии Мизуки Ногучи, являющейся рекордсменкой Азии ( 2:19.12 ), оргкомитету берлинского марафона, который состоится 24 сентября, удалось получить положительный ответ об участии выдающегося стайера современности, эфиопского спортсмена Хайле Гебреселасси, передает «Легкая атлетика»

Следует напомнить, что двукратный чемпион Олимпийских Игр на дистанции 10000 м (1996 г. и 2000 г.), четырехкратный победитель мировых форумов 1993, 1995, 1997 и 1999 годов, Хайле Гебреселасси является обладателем 20 мировых рекордов в карьере на различных дистанциях.

После досадного 5-го места на Олимпиаде в Афинах из-за травмы, Хайле переключился исключительно на шоссейные старты, заявив, что его настоящая цель установить мировой рекорд на марафоне. К слову, совсем недавно он стал обладателем рекордов на полумарафоне – 58мин.55сек. и 25 км- 1час11мин.37сек.

Дебют на марафоне у знаменитого эфиопского стайера состоялся в Лондоне в 2002 году, где Хайле Гебреселасси закончил дистанцию третьим с результатом 2часа06мин.35сек. вслед за Халидом Ханнучи (USA) и Полом Тергатом (Кения).

В этом году на марафоне в Лондоне, находясь в лидирующей группе до отметки 40 км, Хайле вынужден был из-за травмы существенно снизить темп, показав в итоге девятое время – 2часа09мин.05сек.