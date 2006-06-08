Стрельба: в Милане украинцы завоевали три серебра

В итальянском Милане завершился этап Кубка мира по пулевой стрельбе. В активе украинцев три серебряные медали, передает «Чемпион»

В стрельбе из винтовки на 50 м с трех позиций второе место занял Артур Айвазян, который выбил 1170 очков. Золото у китайца Лиу Дживея, который набрал на три очка больше украинца.

В этом же виде стрельбы, но в соревнованиях у женщин, украинка Наталья Кальныш завоевала серебро, уступив Ванг Ченхуй из Китая всего три очка.

Еще одну медаль для украинской команды в стрельбе из пистолета на 25 м принес Роман Бондарук с результатом 585 очков. У победителя, которым стал немец Ральф Шуманн, 587 пунктов.