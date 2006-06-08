Государство наградило команду чемпионов $2 тыс. на всех

Недавно в Турине завершилась шахматная Олимпиада. Украинская команда в составе Анны Ушениной, Инны Гапоненко-Яновской, Екатерины Лагно и Натальи Жуковой завоевала золотые медали. По словам президента федерации шахмат Украины Виктора Петрова, он доволен выступлением как женской, так и мужской команд, но сосредоточил свою внимание на наболевших вопросах, передает «Чемпион»

Президент федерации отметил что, если бы не спонсорская поддержка, навряд ли результаты были бы высокими, поскольку средства практически не выделяются. Победители получили 2 тысячи долларов от Держкомспорта, в то время как на Олимпиаде в Турине – по 100 тысяч долларов.

«Очень тяжело настраивать украинцев на следующие поединки, шахматы – их жизнь и они понимают, что если не будет поддержки от Держкомспорта, наверно придется игнорировать такие соревнования как Олимпиада и выступать на коммерческих турнирах, где организаторы предлагают солидные призовые фонды», - отметил Виктор Петров.