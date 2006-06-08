Перед боем Малиньягги-Котто назревает скандал

Сал Лонано, менеджер Пола Малиньягги, которому в эту субботу предстоит оспорить у Мигеля Котто титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе, недоволен решением провести церемонию взвешивания в 13:00 вместо положенных 17:00.

«Это стыд и позор, — заявил Лонано. — Почему взвешивание назначено на час дня? Обычно его проводят вечером. Я беспокоюсь за здоровье своего бойца, ведь когда он выйдет в ринг, Котто будет уже суперсредневесом. Ведь у него будет целых четыре дополнительных часа для того, чтобы опять набрать вес после сгонки!»

Лонано призывает организацию WBO обратиться к опытным врачам для того, чтобы те одобрили или запретили перенос церемонии взвешивания с 5-ти часов вечера на 1 час дня, сообщает AllBoxing.Ru