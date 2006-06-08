Кастильо будет насильно переведен в другой дивизион

Организация WBC приняла решение наказать команду Хосе Луиса Кастильо и его самого за безответственное нанесение вреда здоровью боксера, сообщает AllBoxing.Ru

Кастильо не удалось уложиться в рамки легкого веса, из-за чего его третий бой против Диего Корралеса был отменен. Одновременно с этим в адрес WBC поступил звонок от известного мексиканского журналиста Хосе Луиса Гомеса Камарильо, который выразил свою обеспокоенность физическим состоянием Кастильо. По словам Камарильо, в течение нескольких дней Кастильо не ел ничего, кроме фруктов, и совсем не пил воды, заменив ее маленькими дозами энергетического напитка. Камарильо был встревожен внешним видом Кастильо, который был необычайно слаб и бледен. По утверждению Камарильо, у Кастильо наблюдались ярко выраженные симптомы обезвоживания: высохшие губы и общее истощение организма.

Озабоченные здоровьем боксера, руководители WBC приняли решение отстранить Кастильо от бокса на 6 месяцев и обязали его пройти медицинское обследование. В случае если врачебная экспертиза покажет, что организму Кастильо недопустимо больше оставаться в рамках легкого веса, WBC планирует насильно перевести его в более тяжелый дивизион.