Honda получит новые усовершенствованные двигатели

Honda на прошлой неделе закончила приготовления к Гран-при Великобритании, передает AllBoxing.Ru. На трехдневных тестах в Барселоне команда определилась с настройками машины и выбором резины на Сильверстоун, а также пилоты будут использовать усовершенствованный мотор в этот уик-энд.

Жиль де Ферран: "Мы едем в Сильверстоун с надеждой, что гонка сложится для нас удачнее, чем в Монако. Мы проделали огромную работу на тестах по настройкам болида, учитывая скоростные качества английской трассы."

Шухеи Накамото: "В Сильверстоуне команда получит новый усовершенствованный двигатель, который даст пилотам больший вращающий момент и увеличенную мощность. Команде необходимо сокращать отставание от лидеров чемпионата. Это сейчас главная наша задача!"