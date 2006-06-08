В 2007 году проведут «Спортивные игры Черноморья»

В Турции готовятся проводить первые «Спортивные игры Черноморья». В международной встрече руководителей государственных учреждений спортивной сферы, проходящей в Стамбуле, принимает участие замминистра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав Дутчак.



Цель встречи – обсуждение и подписание Устава «Спортивных игр Черноморья» (Black Sea Games). Игры организовываются ради укрепления дружеских отношений между спортсменами и молодежью стран – участниц Черноморского Экономического Содружества (ЧЭС).



Соревнования будут проводиться только по олимпийским видам спорта среди юниоров и юниорок. Первые Спортивные игры состоятся в сентябре 2007 года в Турции. Проведение следующих планируется на 2010 год. А дальше – раз в четыре года.



В рамках визита запланирована встреча Мирослава Дутчака с заместителем премьер-министра Турции, министром по вопросам молодежи и спорта Махметом Али Сахином и подписание Протокола о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, предусмотрена встреча и переговоры о сотрудничестве в сфере спорта с замминистра культуры, охраны памятников и спорта Грузии Владимиром Вардзелашвили и замминистра просвещения, молодежи и спорта Молдовы Валентином Груду. Об этом сообщили «Главреду» из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.