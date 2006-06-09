Сегодня открывается чемпионат мира по футболу

Сегодня в столице Баварии Мюнхене (Германия) откроется чемпионат мира по футболу - 2006. Первой игрой в рамках чемпионата станет встреча сборных Германии и Коста-Рики.



Чемпионат мира будет проходить с 9 июня по 9 июля. Национальная сборная Украины впервые принимет участие в этих самых престижных футбольных соревнованиях. Украинская команда дебютирует на чемпионате 14 июня в матче со сборной Испании в 16:00 (время киевское). 19 июня Украина встретится с командой Саудовской Аравии, 23 июня сыграет еще с одним участником группы Н - командой Туниса.