Призовые шахматисткам-чемпионкам признаны «смешными»

В министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта прошло торжественное чествование победительницы в личном зачете в игре на первой доске 37-й Всемирной шахматной олимпиады Любови Жильцовой.



На Олимпиаде Украину представляли не только национальные сборные, но и четыре предствителя спорта инвалидов.



Министр Юрий Павленко сообщил, что его ведомство обратилось к Президенту Украины с просьбой о награждении женской сборной по шахматьам в составе Наталии Жуковой, Екатерины Лагно, Инны Яновской, Анны Ушениновой орденами Княгини Ольги III степени и их тренера Вячеслава Эйнгорна – орденом «За заслуги». Также будет направлено ходатайство в Кабинет министров о награджении спортсменок и их тренера Почетными грамотами Кабмина. Согласно Постановлению Правительства от 22 марта 2000 года, сумма выплат за первое место составит до 2 тысяч долларов, за второе – 1200 долларов, за третье – 600 долларов. По словам Юрия Павленко, эта сумма слишком мала, и поэтому, министерство подготовило предложение относительно повышения размера призовых. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта.