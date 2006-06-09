Пара Лиховцева-Нестор – в финале «Ролан Гаррос»

Елена Лиховцева вышла в финал смешанного разряда открытого чемпионата Франции по теннису.



Вместе с канадцем сербского происхождения Даниэлем Нестором /"посеяны" под 7-м номером/ они со счетом 3:6, 6:3, 6:2 одержали победу над американкой чешского происхождения Мартиной Навратиловой и соотечественником Робертом Брайэном, передает ИТАР-ТАСС.



В финале Лиховцева и Нестор сыграют со словенкой Катарина Среботник и сербом Ненадом Жимоньичем /8/, которые ранее обыграли россиянку Веру Звонареву и израильтянина Энди Рама, - 6:4, 6:2.