Врач сборной Бразилии по футболу Серафим Борхес поспешил успокоить многочисленных болельщиков команды и персонально нападающего Роналдо, который пропустил из-за гриппа тренировку в четверг. По словам доктора, Роналдо возобновит тренировочный процесс уже в пятницу, 9 июня, сообщает ИТАР-ТАСС.



«У него заражение верхних дыхательных путей, но организм благоприятно воспринял восстановительные процедуры, - пояснил Борхес. - Да, у Роналдо был грипп, но все разрешилось благополучно. Болезнь ушла окончательно и бесповоротно, у футболиста проблем больше нет».