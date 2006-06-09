Сергея Бубку зовут в Россию

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), которую возглавляет трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, в ближайшее время пригласит с дружеским визитом председателя комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), главу НОК Украины, олимпийского чемпиона Сергея Бубку. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил член комиссии спортсменов ОКР и член комиссии атлетов МОК, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.



"Как известно, шестого июня состоялось первое рабочее заседание нашей комиссии, которое можно рождением комиссии, - констатировал Попов. - По его итогам мы приняли решение проинформировать председателя комиссии МОК Сергея Бубку о начале нашей активной работы. Как известно, МОК и международные федерации рекомендовали всем национальным олимпийским комитетам и федерациям по видам спорта организовать в своих управленческих структурах комиссии спортсменов. И нам теперь есть чем похвастаться. Кроме того, на ближайшем заседании исполкома МОК, который пройдет 19-22 июня, я передам Сергею Назаровичу просьбу нашей комиссии приехать с дружеским визитом. В своей работе мы хотим равняться на лучшие образцы, а таковым, безусловно, является комиссия атлетов МОК, которая скоро отмечает 25-летие со дня основания. Нам надо работать в тесном контакте, и установление, налаживание такого контакта я готов взять на себя. Понятно, что у Бубки не хватит времени посещать комиссии спортсменов всех стран, которые сейчас активно организуются. Однако мы все-таки надеемся, что для России он сделает исключение, найдет "окно" в своем плотном расписании. Тем для обсуждения у нас очень много".



Попов также выразил надежду, что комиссия спортсменов ОКР "будет иметь полномочия приглашать на свои заседания руководителей спортивных организаций всех уровней". "Мы собираемся очень активно участвовать в российском спортивном сообществе. По уставу нашей комиссии, мы можем собираться только три раза в год. В состав комиссии входят спортсмены из разных регионов и видов спорта - чаще всем вместе нам просто нереально собираться. Однако три раза в год - явно недостаточно для плодотворной работы. Поэтому для решения насущных вопросов, обсуждения актуальных тем мы создали рабочую группу. В нее вошли спортсмены, которые живут в Москве - Ольга Брусникина, Михаил Неструев, Карина Азнавурян, я, а также секретарь комиссии Валерий Куваев", - сказал Александр Попов, передает «Газета.Ru».