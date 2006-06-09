За сборную Украины болеет лидер КПРФ Зюганов

Лидер КПРФ и ее парламентской фракции Геннадий Зюганов рассчитывает на победу одной из европейских сборных на чемпионате мира по футболу, который стартует сегодня в Германии.



«Я, безусловно, буду внимательно следить за ходом чемпионата, я буду болеть за хорошую игру, за импровизации футболистов, за стойкость защиты и юркость вратарей, а также и, безусловно, за тактику игры, выстроенную тренерами команд», - сказал Зюганов Интерфаксу. При этом он отметил, что будет «симпатизировать сборной Украины и хочет, чтобы победу одержали европейцы».



По мнению лидера КПРФ, сейчас появились новые тенденции в футболе, «игра стала более динамичной, более жесткой и более зрелищной». Зюганов считает, что бразильцы традиционно являются фаворитами турнира, однако он «не стал бы сбрасывать со счетов и команду хозяев чемпионата, то есть сборную Германии».