ЧМ по футболу в Берлине уже открыли

В Берлине прошло неофициальное "общественное" открытие мирового футбольного первенства в формате массового гала-шоу.



Около четверти миллиона берлинцев и гостей столицы пришли в среду вечером к Бранденбургским воротам, чтобы в праздничной атмосфере отметить канун столь долгожданного события - чемпионата мира по самому популярному в Германии виду спорта.



С огромной импровизированной сцены, пристроенной прямо к знаменитым воротам, звезды телеэкрана, эстрады и спорта поднимали настроение собравшихся на "Берлинский праздник фанов" карнавально разодетых болельщиков и сочувствующих.



Гвоздем программы стал, безусловно, выход к народу легенды мирового футбола - Пеле. "Я думаю, это событие - настоящий подарок!" - произнес с очаровательной улыбкой король кожаного мяча, добавив, что от такой уже чувствует сердцебиение и ощущает себя на помостках словно на футбольном поле.



В течение всех дней ЧМ-2006 будет действовать двухкилометровая "горячая линия": от Бранденбургских ворот до Победной колонны (Зигесзойе), вдоль улицы 17 июня установлены пять огромных мониторов, на которых события первенства можно будет наблюдать в режиме реального времени.



Вся трасса оборудована коммерческими ларьками, пунктами общепита и санузлами. Эта двухкилометровая линия может одновременно вместить до полумиллиона человек, передает Би-Би-Си.