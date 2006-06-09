Цзю не режет косу из-за бокса

Вероятное возвращение на ринг экс-чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе россиянина Константина Цзю произойдет не раньше середины следующего года.



Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил сам Костя Цзю, вчера прилетевший в Москву.«Все почему-то говорят о моем уходе как о свершившемся факте, - недоумевал Костя Цзю. - Видите у меня на голове косичку? Я давно заявил, что как только решу завязать с боксом, ее обрежу. Как видите, она до сих по цела и невредима. Ко мне постоянно обращаются с предложениями о проведении боев. Многие из них очень для меня интересны. Я их всерьез рассматриваю. Тренировки не прекращаю ни на неделю. Мне по-прежнему интересен бокс».По словам Кости Цзю, в любом случае, до середине следующего года никаких боев с его участием не будет. «Это абсолютно точно. Мой рабочий график расписан до конца этого года. У меня множество интересных планов и проектов. Но, думаю, рано или поздно жизнь без бокса мне надоест. Вот тогда мы и сядем за столе переговоров», - сказал Костя Цзю.