Каладзе стал четырехкратным лучшим футболистом Грузии

28-летний экс-динамовец Киева, защитник итальянского «Милана» и капитан сборной Грузии Каха Каладзе признан лучшим футболистом Грузии сезона 2005-2006 годов. Таковы результаты традиционного опроса журналистов страны, проведенного редакцией тбилисской спортивной ежедневной газеты «Сарбиели». В опросе участвовали 55 спортивных журналистов Грузии, сообщает ИТАР-ТАСС.



Забавно, что в пятерку лучших вошли только легионеры: Каладзе набрал 196 баллов, опередив на 53 балла защитника немецкого «Шальке» 29-летнего Левана Кобиашвили, и на 87 - 33-летнего нападающего голландского АЗ Шоту Арвеладзе. Намного отстали полузащитник российского «Локомотива» Малхаз Асатиани и защитник английского «Блэкберна» Зураб Хизанишвили (соответственно 16 и 13 баллов).

Каладзе в четвертый раз признан лучшим футболистом Грузии (ранее в 2001-2003 годах).