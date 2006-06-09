Легенда спринта в 46 вышла на дорожку

Уникальная бегунья из Словении Мерлин Отти после Олимпиады в Афинах не выступала и, казалось, закончила свою длительную карьеру, которую начала еще на Олимпиаде в Москве в 1980 году. Но вот 8 июня она выиграла соревнования в испанском Ривасе с результатом 11,94 сек., причем против очень сильного встречного ветра - 3,5 м/с, передает TrackAndField. Еще ни одна бегунья в истории старше 45 лет (Отти исполнилось 46 - 12 мая) не выбегала 100 м из 12 секунд. Прежний рекорд равнялся 12,25 и принадлежал немке Карин фон Ривель.

Родившаяся на Ямайке и выступавшая большую часть карьеры, именно под этим флагом, Отти имеет в своей коллекции 34 медали различного достоинства на крупнейших соревнованиях. Из них 14 медалей (рекорд!) летнего чемпионата мира - 3 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых.

После Афин Мерлин сделали операцию, в которой воссоединили разорванные мышцы задней поверхности бедра (пришили ее к кости) во время полуфинала на 200 м. И она потихоньку начала восстанавливаться, а потом и тренироваться. О результате 11,94 она говорит, что это конечно слабый результат, было бы лучше, чтобы ветер помогал бегу. И хотя ей было нелегко, она довольна, как работали ноги. И если тренировки в июне и в июле пойдут хорошо, она хотела бы выступить на чемпионате Европы в Гетеборге.