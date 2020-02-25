Коронавирус выдал Евро 2020 "красную карточку": в УЕФА заговорили об отмене

Евро-2020 и коронавирус – в УЕФА огласили приговор / @UEFA

Коронавирус выдал "красную карточку" Евро 2020 – матчи могут перенести, а то и вовсе отменить, если ситуация с вирусом в Европе не улучшится. Национальные чемпионаты также могут остановить.

"Мы следим за развитием дел и ждем. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится", – цитирует sport24.ru вице-президента УЕФА Мишеля Уву.

Как известно, первый матч Евро-2020 запланирован в Риме на 12 июня, а в целом соревнования должны пройти в 12 странах.

Ранее Украинская премьер-лига на своем официальном сайте объявила об изменении календаря в связи с подготовкой сборной Украины к Евро-2020. Большинство клубов УПЛ проголосовали за поправки.

Напомним, 25 февраля 2020 стало известно, что коронавирус COVID-19 добрался до Австрии и Хорватии. Причем в Австрии зафиксированы сразу два случая заражения.

По данным на 25 февраля 2020: