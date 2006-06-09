О'Салливан планирует личный рекорд на марафоне в Гетеборге

Знаменитая ирландская бегунья Соня О'Салливан надеется полностью восстановиться после травмы к летнему чемпионату Европы в Гетеборге. Бегунья намерена показать личный рекорд на марафоне, сообщает «Легкая атлетика»

36-ти летняя спортсменка, обладательница всех (!!) рекордов своей страны, начиная с дистанции 800 м, считает, что именно на марафоне еще не полностью реализовала свой потенциал, и шансы именно на этой дистанции у нее предпочтительнее.



Личные рекорды Сони О 'Салливан:

800 m - 2:00.69 NR [Июль 1994]

1000 m - 2:34.66 NR [Июль 1993]

1500 m - 3:58.85 NR [Июль 1995]

1 Mile - 4:17.25 NR [Июль 1994]

2000 m - 5:25.36 WR [Июль 1994]

3000 m - 8:21.64 NR (ER 1994-2002) [Июль 1994]

5000 m - 14:41.02 NR [Сентябрь 2000]