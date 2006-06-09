ЧМ-2006: больше всего игроков делегировало «Динамо» (Киев)

Киевское "Динамо" вошло в число клубов, делегировавших на чемпионат мира в Германии наибольшее количество футболистов.



Таких у киевлян оказалось девять: Ващук, Гусев, Милевский, Несмачный, Ребров, Ротань, Шовковский (Украина), Гавранчич (Сербия и Черногория), Леко (Хорватия). Если бы не травма Сергея Федорова, то таких игроков было бы десять, передает «Спорт Экспресс».



"Динамо" делит десятую позицию с такими клубами как: "Аякс", "Ливерпуль", "Байер" и "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии. Выше киевлян в этой своеобразной табели о рангах находятся:



1. "Арсенал" - 15

2. "Челси" - 14

3. "Милан" - 13

4. "МЮ" - 12

5. "Ювентус" - 12

6. "Бавария" - 11

7. "Барселона" - 10

8. "Лион" - 10

9. "Реал" - 10