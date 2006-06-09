Бокс: Хаттон не впечатлен Котто

Английский чемпион Рикки Хаттон считает, что перед чемпионом WBO Мигелем Котто стоит непростая задача в лице Пола Малиньягги, передает AllBoxing.Ru. «Котто может поскользнутся на нем, как на банановой кожуре, — сказал Хаттон. — Ему придется поднять уровень своего бокса, чтобы победить, так как в последних своих боях победы дались ему с большим трудом». Хаттон добавил, что рано или поздно состоится его встреча с Котто.

Тренер Хаттона Билли Грэм сообщил, что считает Котто отличным бойцом, но недоволен тем фактом, что Котто дерется не в своем дивизионе. «Это ведь очевидно, что Мигель никак не является бойцом первого полусреднего веса. Бой Рикки с Котто был бы очень интересным. Я бы с радостью согласился на него, если он пройдет в первом полусреднем. В этом весе у Котто недостаточно сил, чтобы драться с Рикки. Он не протянул бы и пары-тройки раундов».