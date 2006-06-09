О’Нил Белл хочет больших парней

Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе О’Нил Белл заявил, что его не интересует этот дивизион, и что у него на уме только один бой — против Джеймса Тони, передает AllBoxing.Ru. «Я хочу драться с большими парнями. Первый тяжелый вес в упадке, тут даже смотреть не на кого. Стив Каннингхем и прочие мне не интересны. Меня интересует звание самого крутого бойца в мире, — сказал Белл. — В настоящее время Джеймс Тони является одним из лучших бойцов вне зависимости от веса. Я хочу отобрать у него это. Я хочу стать одним из лучших».

Белл добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с Дэвидом Хейем, однако он больше заинтересован в супертяжелом дивизионе. «Вес для меня не проблема, я уже сейчас вешу 200 фунтов, и чувствую, что способен конкурировать с большими парнями, — сказал Белл. — Если Тони откажется, я выйду против любого другого супертяжа».