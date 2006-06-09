Култхард может стать партнером Шумахера

В последнее время Дэвид Култхард ни раз заявлял, что готов остаться в Red Bull. Однако на пресс-конференции перед Гран-при Великобритании шотландец намекнул, что в следующем сезоне может стать партнером Шумахера по Ferrari, передает «МирФормулы-1»

Дэвид Култхард: “Если посмотреть на Ferrari, то один пилот приносит солидное количество очков, а другой почти не приносит. Естественно, в команде такого уровня такого быть не должно. Я не скажу, веду ли я переговоры с Ferrari. Но надо сказать, что на этой стадии чемпионата многие ведут переговоры со многими”.

В прошлом году Дэвид признавался, что Ferrari делала ему предложение. Но тогда речь шла о контракте тест-пилота.