Формула-1: Хилл возлагает большие надежды на Баттона

Деймон Хилл считает, что у Дженсона Баттона есть все шансы стать его приемником и завоевать для Англии чемпионский титул. Баттон пока еще не выиграл ни одной гонки, но Хилл, завоевавший титул в 1996 г., полагает, что Баттон сможет много достичь.

«При благоприятных обстоятельствах Дженсон вполне способен выигрывать гонки и завоевать чемпионский титул. Я не думаю, что он сдался. Дженсон по-прежнему уверен в себе и жаждет побед. У него очень аккуратный стиль вождения, некоторым может показаться, что он не выкладывается на все сто, но это не так. У него есть все данные для победы, только его подводит техника».

Как сообщает «МирФормулы-1», у Баттона в предстоящей гонке будет обновленный двигатель Honda, но сам он признает, что это, скорее всего, не поможет ему быть впереди Renault или Ferrari.