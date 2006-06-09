Павлюченкова вышла в финал «РоланГаррос» среди юниорок

Анастасия Павлюченкова вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису среди юниорок.

В пятницу россиянка, посеянная под 1-м номером, нанесла поражение Юн Янь Чань (Тайвань), 3-й ракетке соревнований.



Счет встречи - 6:4, 7:5 в пользу Павлюченковой. Стоит отметить, что по ходу второй партии представительница Тайваня вела 5:2, однако не сумела сохранить преимущество и в итоге проиграла. Эта встреча продолжалась 1 час и 42 минуты.



За главный трофей юниорского "Ролан Гаррос" Анастасия Павлюченкова поборется с полячкой Агнешкой Радванской, 2-м номером посева.



Кстати, россиянка может выйти в финал и в парном разряде, если в пятницу в дуэте с Шэрон Фичман (Канада) она переиграет российско-румынскую пару Александра Панова/Сорана Кирстеа, передает «РИА«Новости».