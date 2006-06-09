Клименьев признан лучшим хоккеистом Украины

Капитан сборной Украины и игрок казанского "Ак Барса" Сергей Климентьев стал лучшим украинским хоккеистом сезона 2005/2006 по опросу Украинского хоккейного агентства.



Более чем ста участникам референдума предлагалось назвать тройку лучших по их мнению хоккеистов Украины вне зависимости от того, где те выступали в нынешнем сезоне или их игрового амплуа. Начисление очков проводилось по общепринятой для таких референдумов методике - за первое место присуждалось 3 очка, за второе - 2 и за третье - 1. 28 претендентов представляли 18 клубов из Украины, России, Белоруссии и Северной Америки. В списках голосовавших оказалось 16 нападающих, 9 защитников и 3 вратаря. Участниками референдума Сергей Климентьев был назван 59 раз, получив при этом 27 первых мест, 19 - вторых и 13 - третьих, что составило сумму в 132 балла.



Нападающий киевского "Сокола", Виталий Литвиненко стал вторым с минимальным отставанием, в итоге набрав 108 баллов. Лучший бомбардир регулярного этапа чемпионата Белоруссии был назван в предложенных тройках 57 раз (18 - первым, 15 - вторым и 24 - третьим). Третьим стал ещё один представитель российской суперлиги, голкипер магнитогорского "Металлурга", Константин Симчук - 73 балла (15 первых, 12 вторых и 4 третьих места).