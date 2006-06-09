Француженка в одиночку пересекла океан

Ступившая на берег французского острова Реюньон хрупкая француженка стала первым человеком, пересекшим Индийский океан на парусной шлюпке. Рафаэла ле Гувелло в одиночку проделала 6300-километровый путь из западной Австралии в Реюньон и побила предыдущий мировой рекорд, что сделало ее национальной героиней Франции.



Как сообщает «Утро.ru», последние километры пути у берегов Реюньона ее девятиметровая парусная шлюпка проделала в сопровождении целой флотилии мелких судов местных жителей. Все путешествие из западной Австралии заняло у отважной мореплавательницы два месяца.



Осмотревшие ее по прибытии врачи сказали, что она находится в прекрасном состоянии, хотя сама Рафаэла призналась, что почувствовала крайнюю усталость, когда ее ветром сдуло с лодки у самого берега, сообщает The Times.



По словам 46-летней француженки, самые трудные моменты путешествия она пережила не во время сильных ветров, а наоборот, когда ветра не было.



"Тяжелее всего мне было пережить моменты, когда не было ветра, и я не могла продвигаться вперед, - рассказала она журналистам. – Мне приходилось пережидать штиль под палубой, где меня бросало из стороны в сторону. Там было не очень удобно".



Сам президент Ширак прислал ей свои поздравления: "Я приветствую ваше мужество и исключительную внутреннюю силу", - сказал он.



Каюта Рафаэлы ле Гувелло на "лодке" шириной чуть больше метра под названием Mahi Mahi была лишь 60 см в высоту, и кроме кровати она была набита парусами, консервами и коммуникационным и навигационным оборудованием.



Однажды во время пересечения океана мореплавательница упала в океан, после чего ей пришлось переворачивать свою доску, опрокинутую волной. Она также часто страдала от морской болезни. Перед началом путешествия Рафаэла ле Гувелло заявила, что это будет ее последняя попытка установить рекорд.



В 2003 г. она стала первым человеком, который пересек Тихий океан на доске по маршруту Перу-Таити, который проложил на плоту в 1947 г. норвежец Тур Хейердал.