Путин взялся за российский баскетбол

В российском баскетболе ужесточится лимит на легионеров, передает «СпортОнлайн»

«На совещании суперлиги было принято решение о том, что иностранные игроки будут считаться легионерами даже при наличии российского паспорта, если они не имеют права выступать за сборную», — рассказал генеральный директор БК "Динамо" (Санкт-Петербург) Владимир Родионов. Он отметил, что данное изменение начнет действовать через год. «В заявку смогут войти только четыре иностранца, а на площадку одновременно разрешат выйти не более, чем двум легионерам. Это связано с пожеланием Владимира Путина. На встрече со спортивной общественностью он высказался за снижение числа игроков из других стран и развитие национального спорта», — добавил Родионов.

Он подчеркнул, что, по сравнению с московскими клубами, эта тенденция ставит петербуржцев в более выгодное положение, поскольку «Динамо» изначально делало ставку на российскую молодежь.