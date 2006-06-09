ЧМ по футболу стартовал

Несколько минут назад аргентинский арбитр Элисондо дал сигнал к началу матча между сборными Германии и Коста-Рики на стадионе «Мюнхен Арена».



Тем самым, в Германии началась финальная часть чемпионата мира по футболу 2006 года. Как известно, 32 национальные команды разбиты на восемь групп по четыре команды. По результатам группового турнира по две лучших команды выйдут в плей-офф, где продолжат соревнования по олимпийской системе.



На церемонии открытия турнира с приветственной речью выступил президент Германии Хорст Келер. Уже перед самым матчем была объявлена минута молчания в память о выдающихся футболистах, умерших за последний год, передает «Газета.ru».



Футболисты, тренеры и болельщики почтили память Джорджа Беста, Теле Сантаны, Джимми Джонстона, Рона Гринвуда, Джонни Хэйнза, Константина Бескова и Питера Осгуда.



Сегодня состоится еще один матч чемпионата мира – сборная Польши сыграет с командой Эквадора.