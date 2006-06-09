Тысячи украинцев устремились на ЧМ по футболу

В посольство Германии в Украине обратилось около 3,5 тыс. граждан по поводу получения виз на период проведения Чемпионата мира по футболу.



Об этом в пятницу сообщил руководитель консульско-правового отдела посольства Германии в Киеве Райнгард Гасенплюг, передает Українська правда.

По его словам, преимущественное большинство этих заявлений были удовлетворены.



В то же время Гасенплюг отметил, что для обработки поступивших заявлений на получение визы в посольстве было создано несколько рабочих групп, что позволило организовать бесперебойную выдачу виз.



Представитель посольства добавил, что при выдаче виз на посещение Германии в период проведения ЧМФ, посольство руководствовалось обычными требованиями, которые предъявляются при выдаче виз для посещения стран Шенгенского соглашения.



При этом, в первую очередь, посольство обращало внимание на наличие билета на какой-либо из матчей ЧМФ.



В случае отсутствия такого билета, необходимо в обычном порядке иметь приглашение для посещения страны, а также подтверждение возможности размещения в Германии и оплаты своего пребывания там.

В свою очередь посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн сообщил, что по предварительным данным в Германию прибудет 3,2 млн. болельщиков.



Они будут наблюдать матчи как на стадионах в различных городах Германии, так и на больших телевизионных мониторах.



Посол также отметил, что телевизионные матчи с ЧМФ будут наблюдать не менее 3 млрд. человек, исходя из данных о покупке права на трансляцию по телевидению.



В то же время руководитель отдела культуры, образования и меньшинств посольства Германии в Украине Жан-Пьер Фрьоли сообщил, что посольство Германии в Украине проведет ряд культурных мероприятий, посвященных Чемпионату мира.



Среди них ряд фотовыставок, связанных с футболом, а также футбольные турниры.

В частности, несколько недель назад преподаватели ведущих вузов Германии организовали в Харькове турнир для студентов и учащихся, изучающих немецкий язык.



Фрьоли с юмором отметил, что большинство участников этого турнира оказались девушками.

Он также сообщил, что посольство Германии в Украине будет приглашать своих друзей на просмотр отдельных матчей в дворике посольства в Киеве.