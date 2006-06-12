Шевченко не пропустит матч с испанцами на ЧМ-2006

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко полностью восстановился после травмы колена и приступил к полноценным тренировкам.



Пресс-атташе сборной Украины Игорь Мирошниченко назвал появившуюся информацию о том, что Шевченко может пропустить матч сборных Украины и Испании, «слишком вольной трактовкой» слов капитана украинской команды.



Напомним, что на пресс-конференции, посвященной старту сборной Украины на чемпионате мира в Германии, Шевченко заявил, что его главная задача – восстановить физическую форму, «если не к первому матчу, то ко второму». При этом Шевченко не тренировался в основной группе, а занимался только пробежками.



По словам Мирошниченко, в воскресенье, 11 июня, Шевченко тренировался наравне со всеми, поэтому его шансы выйти на поле в среду такие же, как у его товарищей по команде. Пресс-атташе сборной Украины отметил, что главной проблемой команды является не здоровье игроков, а ранее начало матча с Испанией.



Игра Украина – Испания начнется в Лейпциге 14 июня в 15 часов по среднеевропейскому (16 часов по киевскому) времени. Как ожидается, к началу матча воздух прогреется до 30 градусов, пишет «Lenta.ru ».