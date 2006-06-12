Блохин: Сборная Украины на 100% готова к ЧМ-2006

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин сказал на пресс-конференции, что команда готова к первому матчу чемпионата мира, против сборной Испании, пишет Germany06.ru со ссылкой на «Советский спорт».



«Шевченко и остальные подойдут к матчу с Испанией в полном вооружении, - сказал Блохин. - В целом команда готова к первому матчу – психологически и физически – на сто процентов. Есть ли у меня страх перед испанцами? Пусть он у Испании будет! Конечно, я прекрасно понимаю, что перед первой игрой на чемпионате мира коленки будут немножко трястись. Но это нормальное состояние. Такое случается у всех игроков».



На вопрос насколько успешное выступление на чемпионате мира может повлиять на развитие украинского футбола, Блохин ответил: «Мне тяжело судить – в украинском чемпионате много иностранцев, и выбора игроков для сборной практически нет. Это колоссальная проблема. И если наше успешное здесь выступление будет способствовать подъему украинского футбола, то я только «за». Однако предпосылок к прогрессу я не вижу. За последнее время в стране не построено ни одного нового стадиона».